İmamoğlu: İstanbul yolculuğumuz kesindir

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için Nevşehir’e gitti.

Ziyaretinde ilk olarak Avanos ilçesindeki Ayhanlar Köyü’ne uğrayan İmamoğlu, Ayhanlar Cemevi’nde kendisiyle buluşmak için gelen yöre sakinlerine konuştu.

Gazetecilerin "Genel başkanlığa aday mısınız?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Siyaset hiç şu anda anlamlı değil. Bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim."