Başkan Barzani, Akre’de halkla buluştu

AKRE (K24)

Badinan bölgesini ziyaret eden Başkan Mesud Barzani, Akre ilçesinde halkla bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani, Akre’yi ziyaret ederek, Kürdistan Demokrat Partisi’nin Akre ve Berdereş kadrolarıyla buluştu.

KDP kadrolarının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Barzani, bölge halkına çeşitli sektörlerde daha fazla hizmet verilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani, “Tarım sektörünün daha da geliştirilmesi ve Kürdistan Bölgesi'nin önemli bir gelir ve ekonomi kaynağı haline getirilmesi önemlidir” dedi.

Vatandaşlar da hükümetin çiftçilere sağladığı kolaylıkları överek, farklı sektörlerde kendi bölgelerine daha fazla hizmet çağrısında bulundu.

Başkan Barzani’nin Badinan'da birkaç bölgeyi daha ziyaret etmesi ve vatandaşlarla görüşmesi bekleniyor.