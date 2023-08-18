Politika

Cumhuriyetçi başkan aday adayı: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur

Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç milyarder Ramaswamy, Rusya ve Çin'e karşı savaşa girilmesi halinde ABD'nin yok olacağı görüşünü dile getirdi.
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Ramaswamy
Ramaswamy
ABD Vivek Ramaswamy Rusya Çin

HABER MERKEZİ

ABD'de Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç milyarder Ramaswamy, Rusya ve Çin'e karşı savaşa girilmesi halinde ABD'nin yok olacağı görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyetçi Parti'den aday olmak için çalışmalarını sürdüren genç milyarder Vivek Ramaswamy, Washington'u Rusya ve Çin'le girilecek olası savaş hakkında uyardı.

ABD basınına demeç veren Ramaswamy, "Rusya-Çin nükleer ittifakıyla savaşa girersek, bildiğimiz ABD'nin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

ABD'nin nükleer silahtan korunmak için gereken imkan ve kabiliyetlere sahip olmadığını söyleyen Ramaswamy, ulusal savunma güçlerinin ise uzun zamandır 'savunma yapmadığını' ifade etti.

 

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