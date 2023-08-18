‘Diyarbakır’da elektriği kesilen köyde muhtarlığa kayyum atandı’

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde 8 gündür elektrik yok.

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ), 8 gün önce bütün köyün elektriğini “kaçak kullanım ve borç” nedeniyle kesti.

Günlerdir bütün başvurularına rağmen soruna çare bulamayan köy muhtarı Necati Ertem, istifa dilekçesini Çınar Kaymakamlığı’na verdi.

Amida Haber'in aktardığına göre Ertem’in istifasını kabul eden kaymakamlık, 4 aza da görevi kabul etmeyince Çınar Kaymakam Yardımcısını muhtarın yerine görevlendirdi.

“JENERATÖR ALMAYA ZORLANIYORUZ”

Kavurucu sıcakta 8 gündür elektriksiz kalan köylüler ise Diyarbakır Valiliği ve Çınar Kaymakamlığı’nda sorunun çözümü için muhatap bulamadıklarını söyledi.

Yetkililerin enerji sağlanması için köye 3 jeneratör alınmasını önerdiklerini belirten köylüler yaşananları şöyle anlattı:

“Bu 3 jeneratörü köylülerin üzerine zimmetlemek istiyorlar. Bu sorumluluğu da kimse almak istemiyor. Bize bir heyet kurulacağı söylendi. Heyette 3 akil insan, 3 DEDAŞ yetkilisi 3 kişi de köyden olacaktı. Uzlaşmak için Çınar’a gittik, yeni atanan muhtarla (kaymakam yardımcısı) 3-4 saat oturduk. Kimse bizi muhatap almadı.”