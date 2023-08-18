Politika

Van’da gösteri ve yürüyüşlere 2 günlük yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 19 ve 20 Ağustos'ta yasaklandığını duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Van Valiliği, kentte bir dizi önlemler alındığını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van ili sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde 2 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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