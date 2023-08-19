Hizbullah’tan DAİŞ’e operasyon

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah milislerinin DAİŞ’e ait olduğu iddia edilen bir hücre evine düzenlediği baskında 1 kişinin öldüğü, patlayıcı kemer taşıyan bir kişinin de yaralandığı bildirildi.