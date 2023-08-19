Politika

‘Ukrayna savaşında ölü ve yaralı asker sayısı 500 bine yaklaştı’

Ukrayna savaşında şu ana dek her iki tarafta yaklaşık 500 bin askerin öldüğü ya da yaralandığı öne sürüldü.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Ukrayna Rusya Savaş Asker NYT

HABER MERKEZİ

New York Times gazetesinin, ABD hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, geçen yıl şubat ayında Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaşta, yaklaşık 300 bin Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı öne sürülerek, Moskova'nın asker kaybının Ukrayna'ya göre daha yüksek olduğu ifade edildi.

Haberde yaklaşık 120 bin Rus askerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiği, 170 ila 180 bin askerin de yaralandığı iddia edildi. Ukrayna tarafında ise 70 bine yakın askerin öldüğü, 100 ila 120 bin askerin de yaralandığı aktarıldı.

UKRAYNA ORDUSUNDAN İLERLEME İDDİASI

Bu arada Ukrayna Genelkurmayı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki cephede bir köyün Rus kuşatmasından kurtarıldığı ve bunun 27 Temmuz'dan bu yana elde edilen ilk başarı olduğu bildirildi.

Söz konusu bölgenin Ruslar tarafından yoğun bir biçimde mayınlandığını ve Rus ordusunun buradaki savunma hatlarını güçlü bir biçimde tahkim ettiğini aktaran Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, hava desteği olmadan böyle bir alanda ilerlemenin büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

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