Politika

Başkan Barzani Amedi’de

Amedi’ye bir ziyarette bulunan Başkan Mesud Barzani, bölgedeki farklı kesimlerle bir görüşme gerçekleştiriyor.
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kürdistan Mesud Barzani Amedi

AMEDİ (K24)

K24 muhabiri, Başkan Barzani’nin Duhok vilayeti ziyaretleri çerçevesinde bugün Amedi ilçesine geldiğini ve burada Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kadro ve üyelerinin yanı sıra bölgenin farklı kesimlerinden kişilerle bir araya geldiğini aktardı.

Başkan Barzani’nin, bölgenin talep ve sorunlarıyla ilgili halktan dinleyeceği bildirildi.

KDP Amedi Sorumlusu Berevan Hamdi, “Başkan Barzani’nin Amedi’ye gelişi, Başkan Barzani’nin bu bölgeye özel önem verdiğini gösteriyor. Bu yüzden tüm Amedi halkı bugün Başkan Barzani’nin toplantısına katılmak istiyor. Şüphesiz bu ziyaret, bölgede istikrar ve daha fazla projenin hayata geçirilmesi noktasında etkili olacaktır” dedi.

Berevan Hamdi, Başkan Barzani’nin toplumun farklı kesimlerinden insanlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyeceğini söyledi.

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