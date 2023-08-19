Ekonomi

Motorine zam geliyor

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 TL zam bekleniyor.
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türkiye Akaryakıt fiyatları Motorin Zam

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün 1 TL 52 kuruş indirim yapılan motorine, hafta başında yeni bir zam daha göründü.

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması nedeniyle 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan gece 1 TL dolayında bir artış bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

 

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