Babacan: CHP’nin tek başına seçimi kazanması mümkün mü?

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı Habertürk yayınında seçim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden giren partilere yönelik eleştirilere yanıt veren Babacan, şunları ifade etti:

“Özellikle seçim kaybedildikten sonra CHP'yi destekleyen medya, köşe yazarları, yorumcular biz ve diğer partiler için şiddetli bir şekilde 'CHP bunları niye taşıdı, CHP bunlarla niye beraber oldu, niye bu kadar milletvekili verdi' dediler. Bu sesi çok çıkanlara soruyorum: CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi? Bu ülkede ekseriyetin durduğu bir yer var. AK Parti'ye oy veren seçmen şu anda 'Allah bizi korumuş' diyor. 'Demek ki o zihniyet duruyor. Erdoğan'a karşı çıkıp parti kurmuş Ali Babacan'a bunu söyleyenler, CHP'nin içinde olduğu ittifak kazanırsa bize neler neler yaparlar diye düşünüyor AK Partili seçmen. İnanın bu dar ideolojik bakış olduğu sürece iflah olmaz" dedi.

“BİR TARAFTA 6 PARTİNİN MUTABAKATI VAR, BİR TARAFTA DA GİZLİ BİR ANLAŞMA VAR”

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında protokol yapıldığının ortaya çıkması hakkında konuşan Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

“14 Mayıs ile 28 Mayıs arasındaki o duruş ve söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Bir tarafta da iki seçim arasında ‘Acaba birinci turda böyle oldu ama ikinci turda değiştirebilir miyiz dengeyi’ diye bir gayret. Biraz kaygıyla izledik. Ümit Özdağ ile sonradan ortaya çıkan protokolün var oluşuna ben tabii üzüldüm. Çünkü şeffaflık, açıklık önemli. Hele hele bu ortak hareket eden, ortaklık akdi üzerinde yürüyen partiler ve şahıslar için bu çok daha önemlidir. Bir tarafta 6 partinin mutabakatı var, bir tarafta da gizli bir anlaşma var. Bunun uygulama günü geldiğinde ne olur bilmiyorum. Bir tarafta hukuk var bir tarafta apar topar yapılmış bir iş var. Milliyetçilikle ırkçılığı karıştıran tutum apayrı bir şey.”

Babacan seçimi neden kaybettiklerine ilişkin bir soruya, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz, uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik" yanıtını verdi.