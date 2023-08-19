Neçirvan Barzani’den Fransa’ya taziye mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dün Irak’ta görev başındayken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Fransız subay Baptiste Gauchot için taziye mesajı yayımlayarak Gauchot’un ailesine başsağlığı diledi.

Neçirvan Barzani mesajında, “Bu zor dönemde ailesine, Başkan Macron’a, Fransa halkı ve hükümetinin acısını paylaşıyorum. Yüce Allah’tan ruhunu şad etmesini, herkese sabır vermesini diliyorum. Aynı kazada yaralanan arkadaşına da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda şunları kaydetti:

“Kürdistan halkı; terörü tümden bitirmek ve Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yardım etmek için, DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon çerçevesinde bugüne kadar görevlerini sürdüren Fransa silahlı kuvvetlerinin destek ve yardımını saygı ve takdirle karşılıyor.”