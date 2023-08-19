Başkan Barzani: Tüm taraflar, Kürdistan Bölgesi’nin korunması konusunda mutabık olmalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Amedi’ye yaptığı ziyarette, Peşmergeler, Barzani Madalyası sahipleri, kanaat önderleri, bileşen temsilcileri, parti yöneticileri, idari yöneticiler ve halka Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ofisinde bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Barzani, bölgenin devrim dönemlerindeki mücadelesi ve verdiği bedellere vurgu yaparak, bölge halkının emeklerini takdir etti ve halkın talep ve sorunlarını dinlemek için burada bulunduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve partilerin, “milletin hizmetkârı” olması gerektiğini söyleyen Başkan Barzani, “İlgili taraflar ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, imar ve hizmet elinin Amedi bölgesine ulaşana kadar çaba gösterdiği ve göstermeyi de sürdürdüğünü ifade etti.

Amedi’de güvenlik durumundan kaynaklı bazı sorunların olduğunu belirten Başkan Barzani, “Çünkü bu bölgenin bazı köy ve alanlarına, güvenlik etkeni nedeniyle hizmet ulaştırılamıyor. Bu da bölgede iş imkanlarının azalmasına ve sektörün zayıflamasında yol açmıştır” dedi.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN İÇ DURUMU VE ERBİL - BAĞDAT İLİŞKİLERİ

Erbil - Bağdat ilişkilerinin geçmişiyle ilgili de kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Barzani, “Sorunların çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla yapılan uzun vadeli görüşmeler var ve çözüm konusunda iyimseriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, anlaşmalara ve anayasa uyulması gerektiğini ve Iraklı tarafların da ortaklık, denge ve uzlaşı prensiplerini gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Kürdistan Bölgesi’nin iç durumuna da değinen Başkan Barzani, şunları söyledi:

“Kürdistan’daki siyasi taraflar arasındaki görüş ayrılıkları doğaldır ancak tüm tarafların, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün korunması ve güçlendirilmesi, Kürdistan Bölgesi ve vatandaşların çıkarları konusunda mutabık olması lazım.”