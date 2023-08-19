Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Fransa’ya başsağlığı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, trafik kazasında hayatını kaybeden Irak’ta görevli Fransız askeri için Fransa hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.
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ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erbil yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Teğmen Baptiste Gauchot için Fransa hükümeti ve halkıyla birlikte yas tutuyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan, Fransız subayın ailesinin acısını paylaştıklarını belirterek, kazada yaralanan askere de acil şifalar diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron dün akşam yaptığı açıklamada, Irak’ta Irak silahlı kuvvetlerini eğitmekle görevli bir Fransız subayının, görev sırasında trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, Baptiste Gauchot isimli teğmenin aracının kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada ağır yaralandığı kaydedildi. Erbil’deki hastanede ameliyata alınan Gauchot’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Ağır yaralanan diğer askerin de Bağdat Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ifade edildi.

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