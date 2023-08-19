Kanada’da orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi

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Kanada'nın British Columbia ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürme ve tahliye çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yangınlar, tüm çabalara rağmen hız kesmeden devam ederken alevlerden en çok etkilenen West Kelowna kenti civarındaki tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor.

İtfaiyenin talebi üzerine British Columbia genelinde yaklaşık 20 bin haneye tahliye emri verildi.

Yetkililer, 36 bin nüfuslu Batı Kelowna'da "önemli sayıda" binanın alev aldığını ve 2 bin 400'den fazla hanenin de tahliye edildiğini aktardı.

Eyalet genelinde yüzlerce farklı noktada yangınların devam ettiğini belirten yetkililer, OHAL süresinin ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

British Columbia Başbakanı David Eby, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.

Yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Eby, "Bu hızlı kötüleşme nedeniyle bu gece eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

British Columbia Acil Durum Yönetimi Başkanı Bowinn Ma da bölgedeki 20 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığını ve durumun hızla gelişmesi nedeniyle bölge sakinlerinin kısa sürede toparlanıp ayrılmaya hazır olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

YELLOWKNIFE'DA NEREDEYSE HİÇ KİMSE KALMADI

Bu arada Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınları, eyalet başkenti Yellowknife'a yaklaşırken tahliyelerden dolayı kentte neredeyse kimse kalmadı.

Yetkililer, 20 bin nüfuslu şehirden yaklaşık 19 bin kişinin tahliye edildiğini, sadece bir, iki bin kent sakininin kaldığını öngördüklerini bildirdi.

Yellowknife'taki 4 yerleşim alanının yüksek risk altında bulunduğu belirtilirken, alevlerin kente yaklaşmasından dolayı iki gün önce bölge halkının tahliyesine başlanmıştı.

Kuvvetli rüzgarların yangını şehre doğru sürüklediği ve yangının haftasonuna kadar şehrin dış mahallelerine ulaşabileceği belirtildi.

İtfaiye, "kritik ve zorlu günlerin" kendilerini beklediğini uyarısında bulundu.

Kuzeybatı Toprakları eyaleti Çevre ve Topluluklar Bakanı Shane Thompson, "Bazıları hala yerlerine kalmayı tercih ediyor. Hala Yellowknife'daysanız ve acil durum müdahalesine ihtiyacınız yoksa, lütfen evinizi tahliye edin" çağrısında bulundu.

Thomson, otoyolların ve havaalanının da orman yangınlarından etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Ülkede 16 Ağustos itibarıyla 1067 orman yangınının devam ettiği ve Kanada'da bu yıl 21 bin kilometrekarelik alanın yandığı bilgisi paylaşılmıştı.