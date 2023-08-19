Rusya’dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 110 yaralı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını bildirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Saldırıda 11'i çocuk 110 kişi yaralandı, 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.