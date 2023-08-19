İran İçişleri Bakan Yardımcısı’ndan Kürdistan Bölgesi’ne Erbain teşekkürü

SORAN (K24)

İran İçişleri Bakan Yardımcısı ve İran Kutsal Mekanlar Başkanı Seyyid Muhammed Mir Ahmedi, İran’ın Erbil Başkonsolosu ile birlikte Haci Omeran Sınır Kapısını ziyaret etti.

K24 muhabirine konuşan Mir Ahmedi, Erbain için Kerbela'ya gidenlere sınır noktasında sağlanan yardım ve hazırlıklar için Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne teşekkür etti.

"Her gün 50 binden fazla Kerbela ziyaretçisi bu sınır noktasından geçiyor" diyen Ahmedi, “Kürdistan Bölgesi liderleri Sayın Neçirvan Barzani ve Sayın Mesrur ​​Barzani’ye teşekkür etmek istiyorum. Bu, İmam Hüseyin ziyaretçilerinin Haci Omeran’dan Kerbela'ya seyahat ettikleri ikinci yıl. Bu yıl planlarımızda özellikle bu sınıra odaklandık. Havanın güzel olması ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinin sınır ötesinde yaptığı hazırlıklar ve tesisler göz önünde bulundurularak ziyaretçilere bu sınırı daha çok tanıtabildik” ifadelerini kullandı.

Ahmedi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araştırmamıza göre günde en az 50 bin kişi sınırı geçebiliyor. Herkes bir dakikada sınırı geçiyor, hatta 24 saatte 70 bin ziyaretçiye ulaşabiliyor. Barınma, sağlık ve diğer hizmetler burada çok çok iyi ve yetkililere teşekkür ediyorum.”