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Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Adıyaman kaza

HABER MERKEZİ

Kaza, Kahta - Diyarbakır karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.Ş. yönetimindeki pikap ile E.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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