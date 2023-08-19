Politika

Deyr ez-Zor'da mayın patladı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Deyr ez-Zor kırsalında mayın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çoban yaralandı.
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suriye Deyr ez-Zor mayın Patlama

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin doğu kırsalında Fırat Nehri yakınlarındaki El-Şefa kasabasında bir mayın patladı.

Patlama sonucunda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, bir çobanın da yaralandığı belirtildi.

Gözlemevinin istatistiklerine göre, 2023 yılında şimdiye kadar 57'si çocuk ve 18'i kadın olmak üzere 207 kişi mayın ve savaş kalıntılarının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

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