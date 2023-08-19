Deyr ez-Zor'da mayın patladı: 2 çocuk hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin doğu kırsalında Fırat Nehri yakınlarındaki El-Şefa kasabasında bir mayın patladı.

Patlama sonucunda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, bir çobanın da yaralandığı belirtildi.

Gözlemevinin istatistiklerine göre, 2023 yılında şimdiye kadar 57'si çocuk ve 18'i kadın olmak üzere 207 kişi mayın ve savaş kalıntılarının patlaması sonucu hayatını kaybetti.