Spor

Real Madrid ligde ikiledi

Sezona Athletic Bilbao galibiyetiyle başlayan Real Madrid, deplasmanda Almeria'yı 3-1 yendi.
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avrupa Real Madrid Almeria LaLiga

HABER MERKEZİ

LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid, Power Horse Stadı'nda Almeria'ya konuk oldu.

Real Madrid, Power Horse Stadı’nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Ev sahibi takım, 3. dakikada Sergio Arribas’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalesinde gördüğü erken golün ardından rakibine baskı kuran Real Madrid, 19 ve 60. dakikalarda Jude Bellingham, 73. dakikada ise Vinicius Junior’un kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Madrid ekibi, bu sonuçla ligde ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. Almeria ise ikinci maçından da puan çıkaramadı. 

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