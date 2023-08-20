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Diyarbakır’da otobüs kavşağa daldı: 18 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü kavşağa dalması sonucu aralarında çocukların da olduğu 18 kişi hafif yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır kaza bismil

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bismil ilçesi Batman Bulvarı ilçe otogarı karşısındaki kavşağa daldı.

Kazada, aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 18 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekini sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan Fadile Paçin, sürücünün Buzlupınar mevkisine varmadan bir keçiye çarptığını, otobüsün camının kırıldığını söyledi.

İleride de virajı almaya çalışırken kontrolünü kaybettiğini ileri süren Paçin, “Belli ki uyuya kalmış, yoldan çıktı. Otobüs doluydu, sadece iki koltuk boştu. 18 yaralı vardı” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: AA, İHA)

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