Erdoğan’dan Macaristan'a ziyaret

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Erdoğan'ın bugün Macaristan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmesi ve başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, ayrıca Macaristan Milli Günü dolayısıyla düzenlenecek kutlama törenine de katılması öngörülüyor.

Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.