Başkan Barzani’den Zaho’ya ziyaret

ZAHO (K24)

Zaho’ya gelen Başkan Mesud Barzani’nin, bölgenin farklı kesimleriyle bir araya gelerek talep ve şikayetlerini dinleyeceği öğrenildi.

Behdidan bölgesi ziyaretleri kapsamında bu sabah Zaho Bağımsız İdaresi’ne gelen Başkan Barzani, önce Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Örgütü’ne ziyarette bulundu. Daha sonra Zaho Kültür Sanat Müdürlüğü Konferans Salonu’nda bin 500’den fazla kişiyle bir araya gelecek olan Başkan Barzani, burada kanaat önderleri, bileşen temsilcileri ve halkla görüşecek.

K24’e konuşan KDP Zaho Sorumlusu Hekim Piro, “Zaho halkı olarak bugün bizim için önemli ve tarihi bir gün. Zaho ve Başkan Barzani, birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki parçasıdır. Başkan Barzani birçok kez ‘Zaho benim ruhum ve kalbimdir’ demiştir ki bunu başka bir bölge için söylememiştir. Buna karşılık bölge halkı da Başkan Barzani’nin bu sözünü önemli bulmuştur” dedi.

Başkan Barzani’nin toplumun farklı kesimlerinden kişiler, esnaf, şehit ve Peşmerge aileleri, sivil toplum, siyasi tutuklulardan oluşan bin 500’den fazla kişiyle bir toplantı yapacağını kaydeden Hekim Piro, “İnsanlar Başkan Barzani’ye istek ve şikayetlerini doğrudan iletecek ve kendileri de bizzat yanıt verecek” diye konuştu.

BAŞKAN BARZANİ’NİN BEHDİNAN ZİYARETLERİ

K24’e konuşan KDP Politbüro Üyesi Hemin Hewrami, Başkan Barzani’nin Duhok, Zaho, Amedi ve Akre’ye yaptığı ziyaretlerde halkla yakından görüştüğünü söyledi.

Hewrami, “Başkan Barzani halka, ‘Ben az konuşup daha çok sizi dinlemek istiyorum’ dedi. Bu da Başkan Barzani’nin vatandaşların taleplerine verdiği önemi gösteriyor. Çünkü kendileri her zaman bize ‘Vatandaşların hizmetinde olun, onlarla doğrudan iletişiminiz olsun, kadrolarımız vatandaşa yakın olsun’ der” ifadelerini kullandı.