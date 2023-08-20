Urmiye Valisi: Haci Omeran’da İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Omed Xoşnaw il birlikte basın toplantısı düzenleyen Urmiye Valisi Muhammed Sadık Mutemedyan, Haci Omeran Sınır Kapısı’nın ziyaretçiler için uygun olduğunu ve son bir yıl içinde İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ifade etti.

Mutemedyan, Sidekan’da yeni bir sınır kapısının açılması için anlaşma sağlandığını ve yakın zamanda sınır kapısının açılacağını kaydetti.

Ziyaretçilerle ilgili Kürdistan Bölgesi’yle aralarında bir uzlaşı olduğunu belirten Mutemedyan, “Ziyaretçilere çok yardımcı oluyorlar ve hem konaklama hem de diğer ihtiyaçlarını gideriyorlar” dedi.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw da bugün İçişleri Bakanlığı’nda iki tarafın katılımıyla bir toplantı yapıldığını söyledi.

Xoşnaw, bu yıl Irak’taki kutsal yerlere gidecek olan ziyaretçilerin Haci Omeran – Temerçin sınır kapısını geçişleri için iki tarafın da tam hazırlık yaptığını kaydetti.