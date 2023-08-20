Ekonomi

Urmiye Valisi: Haci Omeran’da İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı

Urmiye Valisi Muhammed Sadık Mutemedyan, geçtiğimiz yıl Haci Omeran Sınır Kapısı’nda İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Haci Omaran Sınır Kapısı İran Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Omed Xoşnaw il birlikte basın toplantısı düzenleyen Urmiye Valisi Muhammed Sadık Mutemedyan, Haci Omeran Sınır Kapısı’nın ziyaretçiler için uygun olduğunu ve son bir yıl içinde İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ifade etti.

Mutemedyan, Sidekan’da yeni bir sınır kapısının açılması için anlaşma sağlandığını ve yakın zamanda sınır kapısının açılacağını kaydetti.

Ziyaretçilerle ilgili Kürdistan Bölgesi’yle aralarında bir uzlaşı olduğunu belirten Mutemedyan, “Ziyaretçilere çok yardımcı oluyorlar ve hem konaklama hem de diğer ihtiyaçlarını gideriyorlar” dedi.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw da bugün İçişleri Bakanlığı’nda iki tarafın katılımıyla bir toplantı yapıldığını söyledi.

Xoşnaw, bu yıl Irak’taki kutsal yerlere gidecek olan ziyaretçilerin Haci Omeran – Temerçin sınır kapısını geçişleri için iki tarafın da tam hazırlık yaptığını kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv