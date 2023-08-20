Covid-19'un yeni varyantı Eris hakkında neler biliniyor?

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BA.2.68 ya da bilinen adıyla Eris varyantı ilk olarak Temmuz ayının sonlarında 4 farklı ülkede 6 vakada görüldü. Henüz Eris’in diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığına dair bir bilgi yok ancak hızla yayıldığı ifade ediliyor.

CDC, mevcut durumda Covid-19’dan korunmak için geçerli önlemleri kişisel olarak uygulamayı tavsiye ediyor.

COVID HAKKINDAKİ YENİ GELİŞMELER NELER?

Covid-19’un yeni varyantı Eris nedeniyle Amerika, Avrupa ve Asya’da vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda artışlar görülüyor.

Houston Methodist Hastanesi'nde Tanısal Mikrobiyoloji Tıbbi Direktörü Dr. S. Wesley Long, BA.2.86'nın coronavirüsün "daha önceki bir varyantından" türediğini, bu nedenle mevcut aşıların etkili olduğu varyanttan farklı olduğunu açıkladı.

Dr. Long, BA.2.86'nın virüsün diğer türleriyle rekabet edip edemeyeceğinin ya da önceki enfeksiyon veya aşılamadan kaynaklanan bağışıklık tepkilerinden kaçma konusunda herhangi bir avantaja sahip olup olmayacağının henüz belli olmadığını da söyledi.

Son dönemde birçok ülke test sayılarını azalttı ve bu nedenle de yeni Covid vakalarındaki virüsün gen yapısını analiz etmek şu anda çok da kolay olmuyor.

Uzmanlar Eris’in son varyantlardan farklı olduğunu öncelikli olarak daha hızlı bulaşıp bulaşmadığının tespit edilmesine çalışıldığını ifade ediyorlar.

YENİ VARYANTLAR HASTALIĞIN DAHA AĞIR SEYRETMESİNE NEDEN OLUYOR MU?

CDC verilerine göre, ABD genelinde acil servis ve hastaneye başvuru sayıları şu anda düşük seyrediyor ancak yine de Temmuz ayının başlarına göre bir artış söz konusu. Doktorlar, Eris vakaları yayılmaya başladığından bu yana tedavi ettikleri hastalardaki semptomların daha önceki varyantlardaki kadar ağır olmadığını ifade ediyor.

Ancak yine de yayılma hızının artmasının hastalığın ağır seyretmesi ve ölümlere neden olma olasılığını arttıracağı ifade ediliyor.

Geride kalan birkaç gün içerisinde yetkililer ABD, İngiltere ve İsrail’de görülen her iki Covid-19 vakasından birinin Danimarka’daki tespit edilen her üç vakadan birinin Eris varyantı olduğunu belirtiyorlar.

Uzmanlar yakın bir zamanda Eris’in daha ağır seyreden bir varyant olup olmadığına dair net bilgilerin ortaya çıkacağını söylüyorlar.

Bir CDC sözcüsü de "Mevcut kanıtlara dayanarak, BA.2.86'nın, eğer varsa, şu anda dolaşımda olan diğer varyantlarda görülenlerin ötesinde halkın sağlığı için ne gibi riskler oluşturabileceğini henüz bilmiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

AŞILAR YENİ VARYANTLARA KARŞI KORUYUCU OLACAK MI?

Pek çok kişinin aşı olmasının üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti ancak uzmanlar yine de aşıların ölümler ve ağır semptomlara karşı koruyucu olabileceğine işaret ediyorlar.

Son geliştirilen aşılar Covid-19’un Omicron varyantını hedef alacak şekilde tasarlanmıştı.

Aşı üreten şirketlerden biri olan Moderna kendilerinin aşılarının ilk denemelere göre, Eris’e karşı da koruyuculuk sağlayacağını gösterdiğini açıkladı.

Pfizer şirketi de güncellenmiş Covid-19 aşısının fareler üzerinde yapılan bir çalışmada Eris alt varyantına karşı nötralize edici aktivite gösterdiğini söyledi. (Kaynak: VOA Türkçe)