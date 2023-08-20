Süleymaniye’nin Derbendixan ilçesinde 14 Afgan göçmen yakalandı

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Derbendixan Kaymakamı Süleyman Muhammed, “Derbendixan Asayişi, Qetre Köprüsü yakınlarında, Irak kentlerine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 Afgan göçmeni yakaladı. Savcılığın kararıyla haklarında gözaltı verildi, ifadelerinin alınmasından sonra Germiyan’a gönderilecekler” dedi.

Son günlerde İran ve Irak’a komşu diğer ülkelerden çok sayıda Şii, İmam Hüseyin anması için düzenlenen Erbain Törenlerine katılmak üzere Irak’a akın ediyor.

Her yıl düzenlenen törene farklı ülkelerden yüzbinlerce kişi katılıyor.