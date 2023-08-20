Genel

Süleymaniye’nin Derbendixan ilçesinde 14 Afgan göçmen yakalandı

Süleymaniye’nin Derbendixan ilçesinde 14 Afgan göçmenin yakalandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Derbendixan Afgan göçmenler

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Derbendixan Kaymakamı Süleyman Muhammed, “Derbendixan Asayişi, Qetre Köprüsü yakınlarında, Irak kentlerine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 Afgan göçmeni yakaladı. Savcılığın kararıyla haklarında gözaltı verildi, ifadelerinin alınmasından sonra Germiyan’a gönderilecekler” dedi.

Son günlerde İran ve Irak’a komşu diğer ülkelerden çok sayıda Şii, İmam Hüseyin anması için düzenlenen Erbain Törenlerine katılmak üzere Irak’a akın ediyor.

Her yıl düzenlenen törene farklı ülkelerden yüzbinlerce kişi katılıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv