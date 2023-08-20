Başkan Barzani: KDP halkın oyu ve desteğiyle geldi ve bu güveni korumalı

ZAHO (K24)

Başkan Barzani, Behdinan bölgesi ziyaretleri kapsamında bugün Zaho kentine giderek, bölge halkıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı toplantıda bir kez daha Zaho’ya geldiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Barzani, Zaho halkına verilen hizmet ve proje sözlerinin yerine getirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, halkın daha fazla istifade etmesi için bölgede turizm ve tarım sektörüne önem verilmesi gerektiğini belirterek, hükümet ve ilgili kurumların halka daha fazla hizmet etme etmesinin önemine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumuna da değinen Başkan Barzani, özellikle ulusal çizgiler konusunda taraflar arasında birlik ve beraberlik olması gerektiğini vurgulayarak hiç kimsenin bu çizgi ve çıkarları ihlal etmemesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Barzani, KDP’nin halkın oyu ve desteğiyle bugüne geldiğini ve bu güveni korumayarak seçime girmesi gerektiğini söyledi.

Irak’la ilişkilerin geçmişine dair kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Barzani, Irak’taki krizler ve istikrarsızlığın temel sebebinin anlaşmalara uyulmaması ve anayasanın uygulanmaması olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, Kürdistan halkına yönelik tehditler hakkında halkın bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyerek, vatanperverlik ruhu, değerlerin korunması ve Kürdistan halkının meşru davasının savunulmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda son olarak, katılımcıların soru, eleştiri ve notları aktarıldı, Başkan Barzani de yanıt verdi.

Başkan Barzani ziyareti sırasında Delal Köprüsü’ne de gitti.