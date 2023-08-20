Spor

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi final maçında 1-0 yenen İspanya şampiyon oldu.
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avrupa FIFA Kadınlar Dünya Kupası maç gol ispanya ingiltere

HABER MERKEZİ

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya rakibini 1-0 mağlup etti.

İspanyollara kupayı getiren golü 29'uncu dakikada Olga Carmona kaydetti.

İspanya, 69'uncu dakikada Jenifer Hermoso'nun ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.

İSPANYA'NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

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