ABD’nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu belli oldu

ERBİL (K24)

Gaceteci ve diplomat Mark Straw, ABD’nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu olarak atandı.

K24’ün edindiği bilgilere göre Mark Straw, bir yıllık bir süreyle Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu olarak görevlendirildi.

Daha önce Irak’ın Basra ve Hilla kentlerinde çalışan Straw, Pakistan’ın Karaçi kentinde ABD Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Bir önceki başkonsolos Irvin Hicks’in görevi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Hick, Başkan Mesud Barzani ve üst düzey yetkililere veda ziyaretinde bulunmuştu.

Hicks, Kürdistan Bölgesi halkıyla vedalaşarak, “Geçtiğimiz yıl boyunca Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeyi ve geliştirmeyi başardık. Birlik evi her zaman gelişmeli” ifadelerini kullanmıştı.