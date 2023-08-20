Politika

ABD’nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu belli oldu

ABD’nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu gazeteci ve diplomat Mark Straw oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan ABD Kürdistan Bölgesi yeni başkonsolos Mark Straw

ERBİL (K24)

Gaceteci ve diplomat Mark Straw, ABD’nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu olarak atandı.

K24’ün edindiği bilgilere göre Mark Straw, bir yıllık bir süreyle Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu olarak görevlendirildi.

Daha önce Irak’ın Basra ve Hilla kentlerinde çalışan Straw, Pakistan’ın Karaçi kentinde ABD Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Bir önceki başkonsolos Irvin Hicks’in görevi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Hick, Başkan Mesud Barzani ve üst düzey yetkililere veda ziyaretinde bulunmuştu.

Hicks, Kürdistan Bölgesi halkıyla vedalaşarak, “Geçtiğimiz yıl boyunca Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeyi ve geliştirmeyi başardık. Birlik evi her zaman gelişmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Mark Straw

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv