Eski NATO komutanı: Rusya’nın Karadeniz’de yaptıkları bir deniz savaşı riskini artırıyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Rusya’nın Karadeniz’deki Şükrü Okan isimli yük gemisini engelleyerek baskın düzenlemesi uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

NATO’nun eski Müttefik Kuvvetler Komutanı Amiral Stavridis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz’deki gemilere müdahale etme ve engelleme hamlelerinin bölgede durumu savaşa dönüştürebileceğini iddia etti.

2009-2013 yılları arasında NATO’da üst düzey görevde olan Stavridis, “Rusya’nın uluslararası karasularda Karadeniz’de yaptıkları bir deniz savaşı riskini artırıyor. Eğer Rusya, gemilere el koymaya başlar ya da onları uzaklaştırmaya çabalarsa, bence NATO da gemiler için insani yardım koridoru desteği oluşturabilir” dedi.

“NATO HAVADAN EŞLİK EDEBİLİR”

Rusya ve Ukrayna, uluslararası tahıl ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından ayrılmış ve Karadeniz’deki gemilerin askeri tehdit olarak görülmesi emrini vermişti.

James Stavridis, “Rusya’nın Karadeniz’deki donanması askeri olarak çok güçlü” yorumunu da yaptı.

Stavridis, “NATO güçleri havadan ya da denizden tahıl taşıyan gemilere eşlik edebilir” dedi.