CHP’li Özel’den yerel seçimler öncesi ittifak çağrısı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da partisinin ilçe kongrelerine katılarak hem “değişim” ile ilgili düşüncelerini hem de genel başkanlık adaylığı konusundaki görüşlerini partililerle paylaştı.

“YÜZDE 48'İ ENİNE BOYUNA KONUŞMAMIZ LAZIM”

CHP'li Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranı üzerinden değerlendirmede bulunarak şöyle konuştu:

“Seçimlerde yüzde 48 oy aldık. Bu yüzde 48'in sosyoloji üzerinden bir okumasını yapmak lazım. Buna yürekten inanıyorum. Biz adayımızdan razıyız ve adayımız elinden geleni fazlasıyla yaptı.

Rakibi bir önceki seçimde 52 aldı, ondan önceki seçimde de 52 aldı. Bu seçimde ilk turda yüzde 49'da bıraktık. Ama ikinci turda yine 52 aldı. Burada CHP olarak bizim bu işin üzerinde oturup düşünmemiz lazım. Biz 100 üzerinden 48 aldık ama bazı işleri 80'lik yaptık. Bazı işleri 20'lik yaptık.

Bazı seçilmişlerimiz görevini yüz üzerinden 90'lık yaptı. Bazı seçilmişlerimiz daha düşük yaptı. Bazı atanmışlarımızın yaptırdığı yanlışlar bazı sonuçları doğurdu. O nedenle bizim enine boyuna bu yüzde 48'i konuşmamız lazım. Ama burada başka bir şeyi de konuşmak lazım.”

“50+1 BİR BİZİ İTTİFAK SİYASETİNE MAHKUM ETTİ”

CHP'li Özel konuşmasında 50+1'lik sistemin Türkiye'ye dikine kesen bir siyaset dayattığını ve bu nedenle 50+1'i alabilmek için ittifak yapmaya mahkum kaldıklarını dile getirdi.

Özel konuşmasında sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzde 50+1'lik siyaset Türkiye'ye dikine kesen siyaseti dayatıyor. Biz ve onlar siyaseti. İcabında kimlik siyasetini, günü geliyor adı konmadan mezhep siyasetini, günü geliyor yaşam tarzı üzerinden siyaseti, hiç bir şey bulamıyor belediye nikahına karşı dini nikah diye bir şey çıkarıyor aynı hükümde uğraşıyor ama çıkartamıyor. Bir farklılık buluyor, o farklılığın üzerinde tepiniyor toplumu oradan ayrıştırıyor.

İttifak siyasetine mahkum olunca nerde duralım, kimle duralım, kimden uzak duralım, kimin karşısında duralım derken ister istemez partinin kimliksizleştiği, duracağı yeri başkalarına göre tarif ettiği ve bu ittifak siyasetini kazanmak için kendi siyasetinden başkalaştığı bir süreci yaşıyoruz.

Bunu bir önerme bunu bir iddia değil, bunu sahada gördüğümüz ve yaşadığımız bir tespit olarak ifade etmek isterim.”

“O yüzden bence bundan sonra ittifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım” diyen Özel, “ Orda hep beraber bu boksörlerin, güreşçilerin yaptığı gibi müsabakadan önce herkesin bir tartıya çıkması lazım” ifadelerini kullandı.