ABD’nin yeni başkonsolosundan Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümüne vurgu

ERBİL (K24)

ABD’nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw bugün Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi’ni ziyaret ederek Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi ile bir araya geldi.

Görüşmede Sefin Dizeyi, Mark Straw’ı yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarılar diledi.

Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi ve hükümet kurumlarının ikili ortak çıkarlar temelinde her türlü işbirliğini sağalamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kendisinin son ABD ziyaretinden bahseden Sefin Dizeyi, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre yetkilileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Yeni Başkonsolos Mark Staw da Sefin Dizeyi’ye teşekkür ederek, ABD ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerin geliştirilmesinin programlarının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Mark Straw, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için çaba harcayacağını da sözlerine ekledi.