Faslı şair Melike Mezzan’dan Başkan Barzani’ye kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Kürt dostu olarak bilinen Berberi asıllı Faslı kadın şair ve yazar Melike Mezzan, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 77’nci kuruluş yıldönümü ve doğum günü dolayısıyla Başkan Mesud Barzani’ye bir kutlama mektubu gönderdi.

“Başkan Barzani’nin doğumunun KDP’nin kuruluş yıldönümüne denk gelmesi tesadüf değildi” diyen Melike Mezzan, “Kürdistan ve bölge halkının yaşamına olumlu etki edecek bir zamandı” dedi.

KDP’nin kuruluşundan bu yana “devrimler partisi” olduğunu belirten Mezzan, “KDP, halkın toprağın özgürleştirmenin, halkın kimliğinin, dilin ve kültürünün geri kazanılmasının en büyük fedakarlığın sembolü olmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani'nin değerli bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Mezzan, “Başkan Barzani büyük bir şahsiyet olarak doğmuştur, bundan dolayı tüm dünya ondan yiğitlik, zeka ve bilgeliğin sanatını öğreniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinin gelişmesindeki rolünün önemine vurgu yapan Faslı şair Mezzan, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkına olan sevgisinin birçok kazanımın elde edilmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

“Başkan Barzani ülkesini özgürleştirme çabasında sırtını silah, petrol ve dolara değil, sahip olduğu değerlere dayamıştır” ifadelerini kullanan Mezan, Başkan Barzani'nin hoşgörü, birlikte yaşam kültürü, barışa verdiği değerin önemine atıfta bulundu.