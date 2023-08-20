Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı: Peşmerge DAİŞ’le savaşta önemli bir ortak

ERBİL (K24)

Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin genel Komutanı General Matthew McFarlane, düzenlediği basın toplantısında Peşmerge Güçleri’yle ilişkiler ve Peşmerge Bakanlığındaki reform süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Peşmerge Güçleri’ne destek olmaya bağlı olduğunu vurgulayan General Matthew McFarlane, Peşmerge Bakanlığında devam eden reform sürecine müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı ve Peşmerge Bakanlığı arasında imzalanan mutabakatın uygulanması gerektiğini belirten General McFarlane “İki taraf da mutabakattan kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeli. Bir Peşmerge Bakanının olmaması kurumu zayıflatmıştır” dedi.

ABD’nin ortak bir askeri amaca sahip olduğunu ifade eden McFarlane “Güçlerimizi Irak-Suriye sınırında konuşlandırma planımız yok. DAİŞ’i yenilgiye uğratmak temelk odak noktamız. Bu sadece ekipman ve mühimmatlarımızın yer değişikliğidir” değerlendirmesinde bulundu.

21 Eylül 2022’de Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Söz konusu mutabakat zaptı, Peşmerge’ye destek, askeri ve güvenlik işbirliğini içeriyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, iki bakanlık arasında ilk mutabakat zaptının 2016 yılında imzalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, “Bu anlaşma ile ABD, Irak güvenlik güçlerinin bir parçası olarak DAİŞ'i yenme operasyonlarında Peşmerge güçlerinin rolünü ve katılımını destekleme taahhüdünü yineler” ifadelerine yer verilmişti.