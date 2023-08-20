Hollanda ve Danimarka’dan Ukrayna’ya F-16 sözü: Pilotların eğitimi başladı

HABER MERKEZİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Eindhoven'daki bir askeri hava üssünde Ukrayma Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Mark Rutte, "Bugün Hollanda ve Danimarka'nın, F-16 uçaklarının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne transferini taahhüt ettiğini ve bu transfer için gerekli koşullar sağlandığında ABD ve diğer ortaklarla işbirliği yapılacağını duyurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mukaveleyi "çığır açan bir anlaşma" olarak nitelendiren Zelenskiy de kesin uçak sayısının "kısa bir süre sonra" görüşüleceğini söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ilk gerçek F-16 sözü olan bu anlaşma, ABD'nin Hollanda ve Danimarka'nın savaş uçağı teslimatını onaylamasından birkaç gün sonra geldi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik çabaları kapsamında Hollanda'nın ardından Danimarka'ya geçecek.

Zelenskiy, dün de İsveç'i ziyaret etmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı da pazar günü yaptığı bir açıklamayla Danimarka'nın envanterindeki F-16'ları Ukrayna'ya teslim etme taahhüdünü teyit etti.

"Ukrayna için asıl mesele halkımızı Rus teröründen koruyacak F-16'lar" diyen Zelenzkiy, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, "Güçleniyoruz" ifadesini kullandı.

UKRAYNALI PİLOTLARIN f-16 EĞİTİMİ BAŞLADI

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, yaptığı açıklamada Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmak için eğitime başladığını duyurdu.

Ukraynalı Bakan, eğitimin minimum altı ay süreceğini ama daha uzun zaman alırsa buna da şaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Reznikov, mühendis ve teknisyenlerin eğitilmesinin de en az altı ay belki çok daha uzun süreceği uyarısında bulundu.

Ukrayna, Şubat 2022'de ülkeyi işgal eden Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı koyabilmek için uzun süredir ABD yapımı sofistike savaş uçaklarını istiyor.

Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

Hollanda ile Danimarka, son zamanlarda Ukraynalı pilotların F-16 kullanımı için eğitilmeleri ve Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı koymalarına yardımcı olacak jetlerin teslimi için uluslararası çabalara öncülük ediyor.