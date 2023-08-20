Neçirvan Barzani Uluslararası Koalisyon heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Irak’taki Uluslararası Koalisyon’un eski ve yeni genel komutanlarının da içinde yer aldığı üst düzey askeri heyetle bir araya geldi

DAİŞ savaşında Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarından dolayı Uluslararası Koalisyon komutanlarına teşekkür eden Neçirvan Barzani, görev süresi sona eren Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin genel Komutanı General Matthew McFarlane ve yeni komutana yeni görevlerinde başarılar diledi.

Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin ele alındığı görüşmede taraflar, sürecin önündeki engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.

DAİŞ’le mücadeledeki gelişmeler, Irak ve Suriye’deki DAİŞ tehdidi ve Uluslararası Koalisyon’un örgütle mücadeledeki rolünün de alındığı görüşmede taraflar, DAİŞ tehdidinin devam ettiği ve Uluslararası Koalisyon’un Irak ile Kürdistan Bölgesi’ne destek vermeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.