Politika

Neçirvan Barzani Uluslararası Koalisyon heyetiyle görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon heyetiyle Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecini ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Uluslararası Koalisyon görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Irak’taki Uluslararası Koalisyon’un eski ve yeni genel komutanlarının da içinde yer aldığı üst düzey askeri heyetle bir araya geldi

DAİŞ savaşında Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarından dolayı Uluslararası Koalisyon komutanlarına teşekkür eden Neçirvan Barzani, görev süresi sona eren Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin genel Komutanı General Matthew McFarlane ve yeni komutana yeni görevlerinde başarılar diledi.

Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin ele alındığı görüşmede taraflar, sürecin önündeki engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.

DAİŞ’le mücadeledeki gelişmeler, Irak ve Suriye’deki DAİŞ tehdidi ve Uluslararası Koalisyon’un örgütle mücadeledeki rolünün de alındığı görüşmede taraflar, DAİŞ tehdidinin devam ettiği ve Uluslararası Koalisyon’un Irak ile Kürdistan Bölgesi’ne destek vermeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv