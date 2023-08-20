Politika

AB: Rusya’nın Çernigiv saldırısını şiddetle kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği ve 7 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadı.
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avrupa Avrupa Birliği Rusya Ukrayna Çernigiv saldırı

HABER MERKEZİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Çernigiv kentinde bir üniversite ve tiyatroyu hedef alan, “en az 7 sivilin” hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Rus saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

UKRAYNA’YA DESTEK AÇIKLAMASI

Josep Borrell, AB’nin başından beri olduğu gibi Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya’nın, dün, Ukrayna’nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Çernigiv Şehir Konseyinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da, şehirde Rusya'nın saldırıları dolayısıyla 19-21 Ağustos tarihlerinde yas ilan edildiği aktarılmıştı.

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