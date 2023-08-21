Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 19 yaralı

HABER MERKEZİ

Sivas’tan İstanbul’a seyreden yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber.

Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD’ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun’daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir.”

YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.