Urmiye Gölü’nün kurumasına ilişkin soruşturma başlatıldı

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Asriran haber sitesine konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Başsavcısı Nasır Atbati konuya ilişkin bilgi verdi.

Atbati, "Urmiye Gölü'nü bölen, Urmiye-Tebriz şehirlerini birbirine bağlayan geçit yolu insan müdahalelerinden biridir" dedi.

Gölün kurumasında yanlış tarım politikalarının da etkili olduğunu dile getiren Nasır Atbati "Su tasarrufu sağlayan ürünlerin üretimine ağırlık verilmelidir. Tarım politikalarında ve derin kuyu ruhsatlarında soru işaretleri vardır" ifadelerini kullandı.

Yargının gölün kuruma konusunu araştırmaya karar verdiğini belirten Atbati, "Urmiye Gölü'nün durumu son 15-20 yılda daha kötüye gitti" değerlendirmesinde bulundu.

URMİYE GÖLÜ’NÜN KURUMA TEHLİKESİ

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urmiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Rojhilat’ta yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urmiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Urmiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.