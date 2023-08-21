Sağlık

Covid-19'un yeni varyantı İsrail’de görüldü, WHO endişeli

İsrail'de, Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtilirken, konuya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nü endişelendiği kaydedildi.
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ortadoğu Covid-19 israi BA286 varyantı

HABER MERKEZİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

WHO ENDİŞELİ

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) endişelendirdiği kaydedildi.

WHO, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

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