Zelenskiy F-16 sözü veren Danimarka’yı ziyaret etti

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ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasının ardından Zelenskiy, iki ülkeyi ziyaret etti.

Hollanda'nın ardından rotayı Danimarka'ya çeviren Zelenskiy, ülkenin güneyindeki Skrydstrup Hava Üssü'ne indi.

Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen tarafından karşılandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Frederiksen, Ukrayna'ya "gerekli olduğu sürece" desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını, 6'sı yılbaşında yola çıkmak üzere ülkeye 19 F-16 savaş uçağı göndereceklerini belirtti.

Uçakların diğer 8'inin gelecek yıl içinde, kalan 5'inin 2025'te teslim edileceğini açıklayan Frederiksen, Zelenskiy'e hitabında "Lütfen bu bağışı, Danimarka'nın ülkenizin özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz desteğin bir simgesi olarak kabul edin" ifadesini kullandı.

Frederiksen ayrıca, halihazırda 70'den fazla Ukrayna askerinin eğitim için Danimarka'da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Hollanda ve Danimarka'nın F-16 yardımlarını, Ukrayna'ya aynı yardımı yapma konusunda tereddüt yaşayan ülkeler için "itici" bir hamle olarak niteledi.

Zelenskiy, F-16 teslimatlarının, bu uçakların Rusya topraklarında kullanılmaması gibi koşullara bağlanıp bağlanmadığına ilişkin soruya karşılık, bu konunun görüşülmediği ancak Ukrayna topraklarını savunmanın "temel hedef" olduğunu ifade etti.