Dolar ve euro haftaya hareketli başladı

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Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya yüzde 0,41 yükselişle 27,18 TL'den başladı. Euro ise yüzde 0,36 yükselişle 29,58 TL'den başladı.

Merkez Bankası, Türk Lirası'nı cazip kılma yolunca bir adım atarak bankalara "KKM'de TL mevduata dönüştürme" hedefi getirdi.

TCMB'nin açıklamasına göre, "Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar verdi.

TCMB, aynı zamanda yabancı para zorunlu karşılıklarda da artışa gitti.

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi bekleniyor. Bu Para Politikası Kurulu'nun toplantısının diğer önemli yanı da yeni PPK kurulunun katılacağı ve kararda etkisinin bulunacağı ilk toplantı olması. Haliyle PPK metnindeki değişiklikler takip edilecektir.