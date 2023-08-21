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Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı olayda 26 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı olayda gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.
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kürdistan Diyarbakır kavga bismil gözaltı

HABER MERKEZİ

Dün, Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. 18’i silahla toplam 23 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edilmişti.

Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki Arda Değer hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Polisin yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silahların olduğu öğrenildi. Tedavileri tamamlananlarla birlikte gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: İHA)

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