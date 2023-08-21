Güney Kore, İran'a ait 6 milyar dolarlık fonu transfer etti

HABER MERKEZİ

Güney Kore basını, ülke bankalarında dondurulmuş olan İran'a ait varlıkların takas ve transferi için, yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki fonun geçen hafta İsviçre merkez bankasına aktarıldığını duyurdu.

Yonhap Infomax'ın ismi açıklanmayan bir döviz piyasası kaynağına dayandırdığı haberine göre İsviçre Merkez Bankası, önümüzdeki beş hafta boyunca her gün yaklaşık 300 ila 400 milyar won'u (yaklaşık 220-300 milyon dolar) önce dolara sonra da euroya çevirmeyi planlıyor.

Güney Kore Maliye Bakanlığı'nın konunun hukuki ve diplomatik hassasiyeti sebebiyle yorumda bulunmayı reddettiği bildirildi.

İran ve ABD, İran'da tutuklu olan beş Amerikan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş haldeki varlıklarının Katar'da İran'ın erişebileceği bir hesaba gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında geçen hafta beş Amerikalının ev hapsine nakledildiği duyurulmuştu. Tutuklu Amerikalıların son aşamada ülkelerine dönmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi geçen hafta yaptığı açıklamada serbest bırakılan varlıkların yerli üretimi arttırmak için kullanılacağını belirtmişti.