İngiliz istihbaratı: Rusya yeni bir ordu kuruyor

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşta daha deneyimli birlikleri görevlendirmek amacıyla Ukrayna'nın güneyinde yeni bir ordu kurma hazırlığında olduğunu duyurdu.

Daha deneyimli birliklerin kilit noktalarda kullanılmasının hedeflendiğini düşünen Bakanlık, Kherson bölgesindeki hava indirme birliklerinin ağır çatışmaların yaşandığı Orikhiv bölgesine doğru ilerlediğini tahmin ettiklerine de dikkat çekti.

Kherson'da konuşlandırılan yeni 18'inci ordunun farklı birliklerden oluştuğunu, bunlar arasında Kırım Yarımadası'nın ilhakında rol oynayan 22'nci kolordunun da bulunduğu belirtildi. İngiltere'nin açıklamasında, "18'inci ordu muhtemelen ağırlıklı olarak mobilize edilmiş personelden oluşacak ve Ukrayna'nın güneyindeki savunma amaçlı güvenlik operasyonlarından sorumlu olacak" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ağustos ayı başında Rusya'nın muharebe birliklerinin kapasitesini artırdığını duyurmuştu. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana her gün savaşın gidişatı ile ilgili bilgi veriyor. Moskova da bu nedenle İngiltere'yi dezenformasyon yapmakla suçluyor.