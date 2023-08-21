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Diyarbakır’da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davası: Sanıklar için 22 yıl 6'şar ay hapis istemi

Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'ne ilişkin 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Galeria Sitesi
Galeria Sitesi
kürdistan Galeria Sitesi Diyarbakır Deprem

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremler sonrası Diyar Galeria B Blok’un yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve dosyaya bilirkişi raporunun sunulmasıyla, Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince kusurlarının olmadığı tespit edilen, tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olması gerekçe gösterilerek, tahliye edilen Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız’ın aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. (Kaynak: AA)

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