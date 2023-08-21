Başkan Barzani’den ulusal bilinç vurgusu

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Duhok’ta Behdinan bölgesinin şehit ve mücadeleci aileleri, Barzani Madalyası sahipleri, cephe gazileri ve siyasi sebeplerle cezaevinde yatan vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumu ve Irak hükümetiyle ilişkiler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkan Barzani, Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu engel ve tehditlere değinerek, ulusal bilinç, gençlerin bilgilendirilmesi, ilkelere bağlılık ve vatanperverlik vurgusu yaptı.

Şehit ve Peşmerge ailelerine hitaben Başkan Barzani, “Milletinizin onuru için kanınızı verdiniz, zahmet ve acılar çektiniz. Sizin için ne yapılsa azdır” dedi.

Başkan Barzani ayrıca, “Buraya sizin şikayetlerinizi, acılarınızı dinlemeye geldim. İçinizden geldiği gibi konuşun lütfen” diye konuştu.

Toplantının katılımcıları da soru ve taleplerini Başkan Barzani’ye iletti.