Politika

ABD Başkan adayından K24’e: Kürtler bölge istikrarının kaynağı

ABD başkan aday adayı Ron DeSantis, “Kürtler bölge istikrarının kaynağıdır ve DAİŞ savaşında ABD güçlerine yardım etti” dedi.
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ABD Ron DeSantis ABD Kürtler destek

WASINGTON (K24)

K24’e konuşan ABD başkan aday adayı ve Florida Valisi Ron DeSantis, Kürtlerin bölge istikrarının kaynağı olduğunu belirterek “DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında ABD güçlerinin önemli bir ortağıydılar. Bölgede ABD güçlerine yardım etmek istemeyen bazı taraflar vardı” dedi.

ABD’nin Ortadoğu’da siyasetini değiştirmesi gerektiğini belirten Cumhuriyetçi aday adayı DeSantis, “ADB, diktatör İran rejimine karşı duan tüm taraflara yardım etmeli” ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki DeSantis, bu yılın mayıs ayında 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

DeSantis, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olduğunu "Ben Ron DeSantis, muhteşem Amerikan geri dönüşümüzü yönetmek için başkan adayıyım" ifadelerini kullandığı video mesajı yayımlamıştı.

Geçmişte birkaç kez Kürtlere yönelik desteğini dile getiren ve o dönem ABD Temsilciler Meclisi Üyesi olan DeSantis, 2017 yılındaki 16 Ekim olaylarından sonra Irak ordusu ve Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin Kerkük’e saldırısının ardından yaptığı açıklamada “Raporlar, Irak askerleri ve İran destekli gruplar Peşmerge'ye karşı bir saldırı başlatabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kürdistan’ın bağımsızlığını desteklediğini dile getiren Florida Valisi DeSantis, “ABD Kongresi Kürdistan’ın bağımsızlığını desteklediğini açıklamalıdır ve bu çok daha önce yapılmalıydı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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