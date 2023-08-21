Erbil’de tedavi gören Fransız asker yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitim sırasında yaralanan Nicolas Latourte isimli askerin, dün yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Asteğmen Nicolas Latourte’nin ağır yaralandığı kaza sonrası helikopterle Erbil’e sevk edildiği ve burada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayın nerde meydana geldiği belirtilmezken, Fransız askerin Irak güvenlik güçleriyle bir patlayıcı imha eğitimine katıldığı ifade edildi.

18 Ağustos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir Fransız subayının Irak’ta güvenlik güçlerini eğitirken bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kazada bir askerin de ağır yaralandığını ve Bağdat’ta tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

Fransız askeri uzmanları, Uluslararası Koalisyon çerçevesinde 9 yıldır Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri’ni eğitiyor.