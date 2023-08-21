Politika

Danimarka Maslahatgüzarı ve Hollanda Elçi-Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.
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türkiye Danimarka Hollanda Kuran-ı Kerim Dışişleri Bakanlığı

HABER MERKEZİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerinin devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Söz konusu diplomatlara, saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en “güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği” belirtildi.

Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı. (Kaynak: AA)

 

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