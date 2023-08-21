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Peşmerge ve Irak ordusundan ortak operasyon

Peşmerge ve Irak ordusu, Qere Hasan–Leylan’da DAİŞ’e karşı ortak operasyon gerçekleştirdi.
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kürdistan peşmerge Irak ordusu DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge ve Irak ordusu, Qere Hasan–Leylan’da DAİŞ’e karşı ortak operasyon gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Peşmerge Bakanlığına bağlı 22. Piyade Tugayı, 20 Ağustos 2023 sabahı Irak ordusu ile iş birliği içinde Qere Hasan-Leylan bölgesine operasyon düzenledi” denildi.

Peşmerge Bakanlığı'na bağlı 22. Piyade Tugayı'nın tüm birimlerinin katıldığı operasyon iki koldan yürütüldüğü bildirilirken, Cewelbur, Çemê Zengene Qaşlaxê Kon, Xidir Beg köyleri çevresinde tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

İkinci koldan ise, Irak Ordusu Sekizinci Tümeni'ne bağlı 31. Tugay güçlerinin, Şirin Barajı'ndan Cevelbur tepelerine ve Kerkük-Süleymani arasındaki ana yola doğru olan bölgede arama yaptığı ifade edildi.

Yedi saat süren operasyonda, DAİŞ’liler tarafından koridor olarak kullanıldığından şüphelenilen tüm alanların tarandığı kaydedildi.

 

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